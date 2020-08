Coronavirus, 244 positivi tra migranti ed operatori all’ex caserma Serena di Treviso (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è conclusa questa sera la processazione del terzo round di tamponi effettuati su migranti e operatori dell’ex caserma Serena, a Treviso. Complessivamente ieri erano state sottoposte a test 309 persone, delle quali 284 ospiti e 25 operatori. Sono risultati positivi 244 (di cui 11 operatori) mentre i negativi sono 47 (18 tamponi sono da riprocessare). I risultati del nuovo screening non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena. Tutti negativi sono risultati, invece, i contatti del bengalese ospite, a Roncade, degli alloggi gestiti dalla cooperativa di accoglienza Auryn: si tratta di 24 migranti e 2 operatori. Due ... Leggi su meteoweb.eu

