Conte è un leader che ha saputo imporsi. Ma per risollevare l’Italia ci vuole la borghesia (Di giovedì 6 agosto 2020) di Giuseppe Criaco “Nessuno Stato può trarre vantaggio a scapito di altri”. Queste le parole di Giuseppe Conte sulla solidarietà necessaria tra i Paesi Ue. Un leader che ha saputo imporsi anche in Europa con la mitezza e la fermezza. Quella mitezza che Norberto Bobbio elevava a “ingrediente essenziale della mediazione e della politica come arte del possibile” che non significa remissività o debolezza. Un avvocato prestato alla politica. Un borghese, insomma. Ed è proprio l’inaspettata leadership esercitata dal nostro Premier nel dibattito politico italiano che genera la mia domanda: ma oggi in Italia che fine ha fatto la borghesia? Intendendo per borghesia quella struttura sociale, ma anche economica e politica ... Leggi su ilfattoquotidiano

