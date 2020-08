Canon, circola l’ipotesi di un serio attacco informatico in corso (Di giovedì 6 agosto 2020) A causare l’interruzione dei servizi su diversi siti di Canon potrebbe essere un attacco informatico. circola l’ipotesi del Maze Ransomware. Da alcune ore il sito americano di Canon, l’azienda giapponese leader nella produzione di fotocamere e videocamere, risulta irraggiungibile. Un avviso informa i naviganti di alcune operazioni di manutenzione in corso e suggerisce di riprovare ad accedere in un altro momento. Il temporaneo disservizio segue di pochi giorni quello occorso il 30 luglio al sito di archiviazione image.Canon, che per cinque giorni non ha permesso agli utenti di scaricare fotografie. La coincidenza ha indotto alcuni siti specializzati a riprendere l’ipotesi formulata nelle ore scorse dal sito ... Leggi su bloglive

