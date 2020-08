Cagliari, arrivare a Nainggolan passando per Cragno: Inter offre 12 milioni più il belga (Di giovedì 6 agosto 2020) arrivare a Nainggolan passando per Cragno. Sembra questo il piano del Cagliari per acquistare a titolo definitivo il centrocampista belga. L’Inter ha messo sul piatto il cartellino di Nainggolan più 12 milioni di euro per l’estremo difensore rossoblù, valutato 25 milioni di euro dal club di Giulini, a meno che nella trattativa non venga inserita un’altra contropartita tecnica, come il difensore Godin. Il Ninja ha tutte le intenzioni di rimanere in Sardegna ed è disposto persino ad abbassarsi l’ingaggio, percependo uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione. Questo è quanto riporta Il Corriere dello Sport. Leggi su sportface

