Barcellona-Napoli è anche la partita di Maradona: “Diego tiferà Napoli” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Diego tiferà sicuramente Napoli. Ha giocato in Spagna, ma non ha ricordi piacevoli: si sente napoletano, parla solo del Napoli e di nessun altra squadra“. Così il fratello di Diego Maradona in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Gli occhi sono puntati sulla Champions League e Barcellona–Napoli e il fratello Hugo torna anche sul suo trasferimento in maglia azzurra: “Quando sapemmo del suo passaggio al Napoli in famiglia c’era grande rispetto per la sua decisione. A Barcellona ebbe l’epatite, oltre all’infortunio alla caviglia, andare a Napoli fu una scelta di vita, e fu quella ... Leggi su anteprima24

