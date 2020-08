Al via domenica a Partanna la rassegna “Ciuri… e Letture” (Di giovedì 6 agosto 2020) Prenderà il via domenica 9 agosto a Partanna il ciclo di incontri letterari “CIURI… E LETTURE” organizzato dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Partanna e curato dalla giornalista Jana Cardinale Partner dell’iniziativa è la Libreria Mondadori di Marsala. La manifestazione si svolgerà con inizio alle ore 18.30 al Chiostro ex Convento delle Benedettine. Tre... L'articolo Al via domenica a Partanna la rassegna “Ciuri… e Letture” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

LIVORNO. Un fine settimana tra i più “caldi” dell’estate, perché le temperature sono in salita e perché siamo nel cuore di agosto. Certo, le regole anti-covid hanno ridotto parecchio il ventaglio di e ...

'La Prova di un'Opera Seria' apre la 74esima stagione del Teatro lirico Sperimentale

Annunciato il cartellone della manifestazione: cinque produzioni per un totale di ventidue rappresentazioni. Domani (7) la prima parte di 'Eine Kleine Musik 2020 - Italia' Al via alla 74ma Stagione Li ...

