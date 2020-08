Ag. Jorginho: "Non abbiamo sentito la Juve, sono solo indiscrezioni di stampa" (Di giovedì 6 agosto 2020) Joao Santos, procuratore dell'ex azzurro Jorginho, ha commentato le voci sull'accostamento del suo assistito alla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se abbiamo sentito Sarri? No, queste sono solo voci uscite dalla stampa. Leggi su tuttonapoli

