Accordo Intesa Sanpaolo-Ance per sostegno al settore delle costruzioni (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ed Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili, hanno condiviso l'importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge "Rilancio" e, in particolare, attraverso il meccanismo dell'Eco Bonus e del Sisma Bonus con agevolazione convertibile in credito d'imposta al 110% cedibile ("Superbonus 110%") anche a banche e istituzioni finanziarie. Un'opportunità di rilancio del comparto edile stimata in circa 14 miliardi di Euro di crediti fiscali, con il contemporaneo sostegno e la creazione di migliaia di posti di lavoro. Intesa Sanpaolo, spiega in una nota, nella consapevolezza della ...

