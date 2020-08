"Zavoli mi disse: 'Due cose non darò mai a Berlusconi: il Meter e la Carrà" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Caro Dott. Zavoli, è con profondo dispiacere che ho saputo che non è più fra noi. Ma lei per me rimarrà per sempre nel mio cuore anche se l’ho incontrata una volta sola a Viale Mazzini”: inizia così la lettera che Raffaella Carrà ha dedicato a Sergio Zavoli, scomparso ieri sera a 96 anni. Il noto volto della tv ha ricordato un episodio vissuto insieme all’ex presidente della Rai.“Era l’ora di colazione e lei mangiava due grissini ed un pezzettino di formaggio - scrive -. In strada c’era una manifestazione di operai della Rai e io salii al settimo piano per farle una domanda: ‘Lei è sicuro che io debba firmare il contratto con la Rai, in questo momento?’. Lei mi rispose: ‘Certo che sì, due cose non ... Leggi su huffingtonpost

Avvenire_Nei : Quando #Zavoli disse ai senatori: questo mondo ha bisogno di essere cambiato e ci chiede di farlo - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: 'Zavoli mi disse: 'Due cose non darò mai a Berlusconi: il Meter e la Carrà' - alinatede : RT @HuffPostItalia: 'Zavoli mi disse: 'Due cose non darò mai a Berlusconi: il Meter e la Carrà' - HuffPostItalia : 'Zavoli mi disse: 'Due cose non darò mai a Berlusconi: il Meter e la Carrà' - paolosaletti1 : RT @Avvenire_Nei: Quando #Zavoli disse ai senatori: questo mondo ha bisogno di essere cambiato e ci chiede di farlo -