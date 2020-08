WTA Palermo – Termina il cammino di Paolini: l’azzurra ko contro Sasnovich in due set (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jennifer Paolini del torneo WTA di Palermo. La tennista italiana, attuale numero 95 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta in due set dopo 73 minuti di gioco da Aliaksandra Sasnovich. La bulgara, numero 119 del ranking WTA, si è imposta sulla terra rossa siciliana con il punteggio di 0-6 / 2-6 dominando l’incontro senza troppi patemi.L'articolo WTA Palermo – Termina il cammino di Paolini: l’azzurra ko contro Sasnovich in due set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

