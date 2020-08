Va al McDonald’s e trova mascherina dentro le crocchette di pollo: bimba rischia di soffocare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mangia una crocchetta di pollo da McDonald’s ma ci trova dentro una mascherina. E’ l’assurda vicenda avvenuta in un fast food di Aldershot, a circa 70 chilometri a ovest da Londra. Protagonista involontaria di questo incidente una bambina di sei anni. La piccola, in compagnia, della mamma, Laura Arber, dopo la brutta sorpresa, ha rischiato … L'articolo Va al McDonald’s e trova mascherina dentro le crocchette di pollo: bimba rischia di soffocare Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

dissapore : McDonald’s, Regno Unito: bambina trova pezzi di mascherina dentro alle crocchette di pollo -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s trova Fast food Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay