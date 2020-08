Trekking e aperitivo a Pulignano: alla scoperta delle colline (Di mercoledì 5 agosto 2020) ... per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail riccardo@toscanahiking.it oppure telefonare a Riccardo al 371.4263563. L'appuntamento è per sabato 8 agosto alle 17.30 all'... Leggi su lanazione

krishnadeltoso : @Yunki_nb Il trekking solo nei weekend... due orette di passeggiata easy e poi aperitivo in agriturismo: perfetto per questo agosto! ?? - UnicaRadio : Il tour terminerà con un aperitivo medievale. Sabato 1° agosto è possibile compiere un viaggio nel medioevo cagliar… - FasanoLiveCom : Tai Ji Quan, trekking e aperitivo al tramonto all’ArcheoLido Egnazia - walterletari : Trekking tra le Vigne dell'Annunciata, aperitivo a km. 0 nella Cantina Letari e apertura straordinaria dell'antica… -

Ultime Notizie dalla rete : Trekking aperitivo Trekking e aperitivo a Pulignano: alla scoperta delle colline LA NAZIONE Trekking e aperitivo a Pulignano: alla scoperta delle colline

Capraia e Limite (Firenze), 5 agosto 2020 - Un'escursione estiva alle pendici del Montalbano per scoprire il territorio, fra tradizione e innovazione, parte del coordinamento "Ripartiamo Capraia e ...

Calici di Stelle 2020 in Emilia Romagna, il programma. Stelle cadenti, vino e degustazioni

Trekking del vino e cena a tema presso la Rocca Torna anche ... L'opportunità di scelta sarà fra due proposte: dalle ore 19.00 alle ore 20.30 l'Aperitivo Calici di Stelle, con quattro degustazioni di ...

Capraia e Limite (Firenze), 5 agosto 2020 - Un'escursione estiva alle pendici del Montalbano per scoprire il territorio, fra tradizione e innovazione, parte del coordinamento "Ripartiamo Capraia e ...Trekking del vino e cena a tema presso la Rocca Torna anche ... L'opportunità di scelta sarà fra due proposte: dalle ore 19.00 alle ore 20.30 l'Aperitivo Calici di Stelle, con quattro degustazioni di ...