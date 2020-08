Sergio Zavoli, nel suo cuore la memoria del dolore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una immensa perdita per il Paese, una insostituibile presenza per chi ne ha ascoltato il sussurro illuminante nella sera.Ho scritto sul dolore, specie quello inutile, l’ho visto, l’ho frequentato, ne ho tratto motivi di rabbia e ragioni - sì, proprio ragioni - per riconciliarmi con un’idea di solidarietà e di cittadinanza. La mole di letteratura sul significato teologico e storico del dolore può aiutare ad elaborare (o ritrovare) un contesto in cui cercare risposte sul significato del soffrire ma non risolve l’evento immanente che colpisce brutalmente l’individuo. Per permettere che la persona malata possa vivere con dignità il proprio destino senza che il dolore insopportabile annulli i sensi...è necessario che il dolore divenga comunicazione ... Leggi su huffingtonpost

RaiCultura : E' morto Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Ha lavorato in RAI dal 1947 e ne è stato presid… - Davide : Pochi minuti da un documentario di Sergio Zavoli del 1968, che racconta della rivoluzione psichiatrica di Franco Ba… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - mariaritaspada : RT @MPanarari: Sergio Zavoli (1923-2020). Onore a un grande del giornalismo e della cultura italiani, e dell'idea della radiotelevisione co… - IarosOscar : RT @sergioandreola: La bicicletta è un modo di accordare la vita con il tempo e lo spazio, è l'andare e lo stare dentro misure ancora umane… -