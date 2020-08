Samsung Galaxy Note20: quasi un PC in tasca (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anche quest’anno l’appuntamento estivo con la tecnologia è arrivato puntale con il lancio della nuova gamma dei Samsung Galaxy Note20. Il famoso smartphone con il «pennino» dell’azienda coreana viene infatti annunciato tradizionalmente ad agosto, ma a causa della pandemia non c’è stato il solito grande evento che negli ultimi anni si teneva a New York. Leggi su vanityfair

MKBHD : NEW VIDEO - Samsung Galaxy Note 20 Ultra Impressions: Ultra Premium! - weandm00nlight : RT @perchetendenza: 'Namjoon': Per questa foto promozionale del Samsung Galaxy Note 20 Ultra - sarankumar1108 : @TamilTechOffici @SamsungIndia @Samsung Galaxy note 20 ultra - infoitscienza : Samsung Galaxy Watch 3 ufficiale: bello come un orologio, funzionale come uno smartwatch - infoitscienza : Samsung Galaxy Z Fold 2 ufficiale: il pieghevole della consacrazione? -