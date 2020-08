Rai, lutto nella Tv e nello spettacolo italiano: addio ad un grande maestro (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto Sergio Zavoli, il giornalista, politico e scrittore aveva 96 anni. Personalità di altissimo profilo, ha rappresentato un modello altissimo per il giornalismo, segnando la storia della Rai non solo per il suo ruolo di presidente dell'azienda dal 1980 al 1986, ma contribuendo a scrivere pagine di storia del giornalismo televisivo con programmi che hanno raccontato l'evoluzione sociale e politica del Paese, con programmi come Viaggio intorno all'uomo, La notte della Repubblica, Viaggio nel Sud. Nato a Ravenna nel 1923, inizia la carriera giornalistica alla fine degli anni Quaranta, precisamente nel 1947, quando entra in Rai e inizia a collaborare con Radio Rai. Oltre alla cronaca si occupa anche di sport e in particolare di ciclismo, ideando la celebre trasmissione Il Processo alla Tappa, che diventerà un appuntamento fisso del ... Leggi su howtodofor

Fprime86 : RT @cmdotcom: Giornalismo in lutto: morto Sergio Zavoli, ex presidente Rai e padre del 'Processo alla Tappa' - sportli26181512 : Giornalismo in lutto: morto Sergio Zavoli, ex presidente Rai e padre del 'Processo alla Tappa': Il mondo del giorna… - cmdotcom : Giornalismo in lutto: morto Sergio Zavoli, ex presidente Rai e padre del 'Processo alla Tappa'… - damy85twit : RT @SHOWNET24: LUTTO. Con la scomparsa di #SERGIOZAVOLI, la #Rai perde uno degli esempi più brillanti di giornalismo e di qualità dell'info… - AntDiBella : RT @SHOWNET24: LUTTO. Con la scomparsa di #SERGIOZAVOLI, la #Rai perde uno degli esempi più brillanti di giornalismo e di qualità dell'info… -