Picchia una donna fuori al commissariato: in manette 25enne (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni Barra (Na) – Urla, schiamazzi e schiaffi fuori il commissariato di San Giovanni-Barra dove, un uomo ha aggredito e Picchiato la donna con cui stava litigando. Ieri sera gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno udito delle urla ed hanno visto, all’esterno del commissariato, un gruppo di persone che, in presenza di due minori, stavano litigando ed un uomo che ha colpito una donna al volto con uno schiaffo. I poliziotti sono intervenuti per sedare la lite, ma l’aggressore ha iniziato ad inveire contro di loro richiamando l’attenzione dei familiari che sono sopraggiunti in sua difesa; ne è nata una colluttazione a seguito della quale l’uomo, C.D.S., 25enne ... Leggi su anteprima24

repubblica : Il marito la picchia, lei finge di ordinare una pizza e chiama il 112 - crosta_giovanni : avrà chesto la pizza all'ananas... Torino: il marito la picchia, lei finge di ordinare una pizza e chiama il 112… - DarioVarriale1 : @Brigate_Azzurre Mi fa schifo quanto un video in cui un uomo picchia una donna onestamente... - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ICOSI' !!! l marito la picchia, lei finge di ordinare una pizza e chiama il 112 - EmilioBerettaF1 : Torino: il marito la picchia, lei finge di ordinare una pizza e chiama il 112 -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia una Picchia una ragazza, poi tenta di uccidere i ragazzi intervenuti in difesa della vittima RomaToday Troppo caldo? Arriva Reon Pocket, il mini condizionatore indossabile

Arriva la soluzione per affrontare il caldo o il freddo mentre siamo in giro. Dalla Sony, infatti, è stato messo in commercio Reon Pocket, il condizionatore indossabile che permette di abbassare la te ...

Picchia anziani ed entra in auto. Beffa: l'immigrato si salva così

Nel pomeriggio di ieri la coppia è stata brutalmente aggredita da un senza dimora di 35 anni originario del Togo, fermato grazie all'intervento di un passante, che ha fermato l'aggressione, e di una ...

Arriva la soluzione per affrontare il caldo o il freddo mentre siamo in giro. Dalla Sony, infatti, è stato messo in commercio Reon Pocket, il condizionatore indossabile che permette di abbassare la te ...Nel pomeriggio di ieri la coppia è stata brutalmente aggredita da un senza dimora di 35 anni originario del Togo, fermato grazie all'intervento di un passante, che ha fermato l'aggressione, e di una ...