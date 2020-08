Perché viene attribuita a Enrico Montesano la frase su museruola e microchip (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Oggi: non hai la museruola non entri. Domani: non hai il vaccino non entri. Dopodomani: non hai il microchip non entri. Svegliamoci», il tutto corredato da un’immagine, un disegno, di un ragazzo costretto a indossare la mascherina con forza. Questo è quanto sta circolando sui social in queste ore, con un post attribuito al famose attore romano Enrico Montesano. Andando sulla sua pagina social, però, non risulta quel contenuto. Non possiamo affermare con certezza che si tratti di un fake, perché potrebbe averlo cancellato. Ma non possiamo smentire neanche la veridicità visto quanto pubblicato in passato. LEGGI ANCHE > Enrico Montesano propone canzoni del leader di CasaPound nei suoi spettacoli Su Twitter, il social in cui è ... Leggi su giornalettismo

