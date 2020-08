Palermo: Gdf scopre b&b abusivo, sequestrato e denunciato responsabile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio per la repressione dell’abusivismo commerciale, i Finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo), unitamente alla locale Polizia Municipale e ai militari della Guardia Costiera di Terrasini hanno proceduto al sequestro amministrativo del complesso alberghiero “Porto Rais”. A seguito di diverse segnalazioni pervenute agli organi di polizia circa un presunto esercizio abusivo di attività di B&B, le Fiamme Gialle in sinergia con il personale del Comando Polizia Municipale, hanno avviato una mirata attività di acquisizione di notizie mediante la consultazione di fonti aperte rilevando l’esercizio dell’attività alberghiera sotto la denominazione ‘Le stanze sul ... Leggi su calcioweb.eu

Catania, ciclisti in difficoltà per maltempo sull’Etna: salvati da Gdf

Due persone erano alle prese con una scalata in mountain bike a 2.550 metri di quota sul versante sud del vulcano. Sul posto sono intervenuti i militari del soccorso alpino delle Fiamme Gialle Due cic ...

