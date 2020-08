Nefropatia allo stadio finale, allopurinolo inefficace (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nefropatia allo stadio finale: allopurinolo non rallenta il declino della funzione renale secondo un un trial recentemente pubblicato su NEJM Quando la malattia renale è allo stadio finale, il trattamento con allopurinolo non risulta più efficace. Queste le conclusioni di un trial recentemente pubblicato su NEJM (1), i cui risultati, tuttavia, per ammissione degli stessi autori,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

