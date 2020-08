Maltempo, rimangono bloccati dal temporale e dalla nebbia a 2.550 metri di quota: due ciclisti soccorsi sull’Etna (Di mercoledì 5 agosto 2020) I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT) sono intervenuti sulle zone sommitali dell’Etna ed hanno salvati due ciclisti in difficolta’ a causa delle avverse condizioni metereologiche. I due escursionisti, raggiunto il Cratere “Escriva'”, posto a 2550 metri di quota nel versante sud dell’Etna, sono stati sorpresi da un violento temporale e da una fitta nebbia che impedivano loro di continuare l’ascesa del vulcano con le proprie mountain bike. Sono stati quindi attivati i militari delle Fiamme Gialle che, tempestivamente, hanno rintracciato i due ciclisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento per le alte quote. I due ciclisti sono stati rifocillati e accompagnarli al ... Leggi su meteoweb.eu

Il maltempo ha messo in ginocchio gran parte della ... Invece, a Crucoli bagnanti e residenti sono rimasti impressionati dall’arrivo improvviso di una violenta grandinata, con chicchi grandi ...

Via Romagna sempre allagata C’è speranza

Ogni volta che si verificano episodi di maltempo, alcune vie si allagano, causando disagi ad automobilisti che rimangono bloccati in mezzo all’acqua e ai residenti che hanno balconi e finestre vicino ...

