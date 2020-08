Madre e figlio scomparsi, l’appello del marito: “Torna a casa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) PALERMO – “Ciao Viviana, torna a casa. Non c’e’ nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente. Non ti succede niente, ne’ a te, ne’ al bambino, ne’ a me. Stai tranquilla, ti aspettiamo tutti, a braccia aperte. Ti prego, non puoi stare cosi’, tutti questi giorni fuori senza soldi, senza niente. Ti aspetto, ti amo, mi mancate tantissimo”. È l’appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la donna scomparsa due giorni fa con il figlio Gioele di quattro anni dopo un incidente lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. L’uomo ha girato un video in lacrime e lo ha diffuso sui social. La donna, nota dj, aveva detto al marito che si sarebbe recata in un centro commerciale a Milazzo ma l’incidente e’ avvento nel territorio di Caronia, a circa cento chilometri. APPELLO POLSTRADA AD AUTOMOBILISTI Leggi su dire

iltirreno : ?? Coronavirus: la reazione di due donne contro una madre che chiedeva attenzione per il bimbo malato reduce da un t… - repubblica : Massa, 'Se suo figlio è malato lo tenga a casa': insultata una madre in spiaggia - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - ve10ve : RT @MMmarco0: Su una spiaggia toscana, due turiste hanno aggredito verbalmente una madre che chiedeva più distanziamento per tutelare il fi… - astrotroia : RT @MMmarco0: Su una spiaggia toscana, due turiste hanno aggredito verbalmente una madre che chiedeva più distanziamento per tutelare il fi… -