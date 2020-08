Lo Stato perde quasi 30 miliardi di tasse nei primi 6 mesi. Ma il gettito di giugno è in crescita (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scendono del 7% le entrate tributarie dello Stato nei primi sei mesi dell’anno. L’erario ha incassato 186 miliardi di euro, quasi 14 miliardi in meno dello stesso periodo del 2019. La sensibile diminuzione di gettito è stata determinata anche dagli effetti del Decreto Legge 8 aprile 2020 che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. Nel mese di giugno, invece, le entrate sono invece aumentate del 3,7%. 1,3 miliardi in più rispetto all’anno prima. Cresce di ben il 25,7% il gettito delle imposte dirette (ossia applicate sui redditi come l’Irpef, l’Ires o l’Irap) ma anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

