Inter-Getafe 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku 30 e lode, Godin canta “eravamo quattro amici al VAR” [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inter-Getafe, le pagelle – Le italiane partono bene nelle coppe europee post-lockdown. L’Inter si sbarazza del Getafe con un gol per tempo: apre Lukaku, chiude Eriksen. In mezzo il rigore sbagliato da Jorge Molina. Tante note positive nella squadra di Conte, Godin l’unico insufficiente per il penalty propiziato con un fallo di mano incomprensibile. In alto la FOTOGALLERY. Inter-Getafe, le pagelle di CalcioWeb Inter (3-5-2):Handanovic 7 – Fa un’uscita a vuoto che mette paura ai tifosi dell’Inter, ma tra i pali e con i piedi è impeccabile. Decisivo in almeno un paio di circostanze, vola dappertutto: ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - RSIsport : ? L'Inter fatica contro il Getafe, ma regola 2-0 gli spagnoli e raggiunge i quarti di Europa League. Avanti anche l… - sscalcionapoli1 : Inter ai quarti di EL: superato il Getafe, domani il nome dell'avversaria #UEL -