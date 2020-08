Il nervosismo di Salvini e i sondaggi in calo per la Lega (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marco Cremonesi sul Corriere della Sera racconta oggi il crescente nervosismo di Matteo Salvini con i giornalisti che gli chiedono dei problemi aperti nel Carroccio e del dualismo con Luca Zaia: Resta il fatto che il momento per Salvini è complicato. E infatti, ieri all’appuntamento con cui il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano è passato alla Lega, il segretario ha perso le staffe. Con i giornalisti che gli chiedevano dei problemi aperti, lui è sbottato: «Se volete parlare di questo invece che della vita vera, me ne vado…». Commenta con un filo d’ironia un Salviniano doc: «Lo stress test sta andando bene, non benissimo». Inoltre, l’opposizione interna sta tornando ... Leggi su nextquotidiano

"Se volete parlare di questo me ne vado", dice non nascondendo nervosismo ...

