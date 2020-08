Il calciomercato trasloca a Rimini. Si inizia il 1° settembre (chiusura il 5 ottobre) (Di mercoledì 5 agosto 2020) La sessione estiva del calciomercato si sposta da Milano a Rimini. L’inizio è previsto per il 1 settembre. La finestra estiva andrà avanti fino alle ore 20 del 5 ottobre. Quella invernale, invece, inizierà il 4 gennaio 2021 e si chiuderà alle 20 del 1 febbraio. Il presidente della Regione Emilia Romagna ha presentato l’appuntamento in conferenza stampa questa mattina. “Il calciomercato a Rimini è qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo ciò che fa dibattere d’estate, cioè la preparazione delle squadre con gli acquisti che spesso fanno sognare i tifosi”. L'articolo Il calciomercato trasloca a Rimini. Si inizia il ... Leggi su ilnapolista

