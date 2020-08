I soldi di agosto fanno gola: i rosso-gialli partono all'assalto della cassa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Osservi le luci di fronte, dal finestrone de Il Tempo, e ti chiedi se ci sia più feticismo o irresponsabilità al potere. Riuniscono i capi delegazione al cospetto di Giuseppe Conte e passano le ore, i giorni, le settimane. Il Parlamento è in ferie e loro, i capataz della scriteriata coalizione di governo fanno ammuina. 25 miliardi: questo sì e quello no. La spesa. Per lo scontrino finale serve una quantità industriale di riunioni. E ieri sera c'era già chi giurava che non sarebbe stata l'ultima della serie. A Palazzo Chigi vanno in scena i balletti di governo e non c'è alcuna ironia. Un elenco sterminato di articoli, si parla di un centinaio circa, che ognuno infila al tavolo di maggioranza. Ma quel che più provoca rabbia è... L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA Leggi su iltempo

matteosalvinimi : #Salvini: La mia preoccupazione è lo sblocco dei licenziamenti ad agosto e la mancanza di liquidità per imprese. I… - CatiaMamone : RT @RosamariaMamone: Agosto 2018. Non prestare soldi agli amici. Agosto 2020. Non prestare soldi agli amici. Forse l'ho capito. - RosamariaMamone : Agosto 2018. Non prestare soldi agli amici. Agosto 2020. Non prestare soldi agli amici. Forse l'ho capito. - AlatiGiulio : @GFI65 @Renzo_Pisu @marco62719263 @aledeniz @AAI_panda1171 @JorioAntonio @massimodiperna @Loops40994697… - sposaisterica : @Marzius821 Montagna non troviamo niente. Il lago è ad un quarto d'ora da casa. Spendere dei soldi per dormire a 20… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi agosto Dl Agosto, cosa c'è nella bozza Adnkronos Dl agosto, i soldi di agosto fanno gola: i rosso-gialli partono all'assalto della cassa

Osservi le luci di fronte, dal finestrone de Il Tempo, e ti chiedi se ci sia più feticismo o irresponsabilità al potere. Riuniscono i capi delegazione al cospetto di Giuseppe Conte e passano le ore, i ...

Sardegna, così stanno distruggendo il nostro Corpo forestale di Vigilanza ambientale

1985: l’anno del presidente sardista che creò il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Sardegna. 2020: l’anno del presidente sardista che distrugge il Corpo Forestale di Vigilanza Ambie ...

Osservi le luci di fronte, dal finestrone de Il Tempo, e ti chiedi se ci sia più feticismo o irresponsabilità al potere. Riuniscono i capi delegazione al cospetto di Giuseppe Conte e passano le ore, i ...1985: l’anno del presidente sardista che creò il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Sardegna. 2020: l’anno del presidente sardista che distrugge il Corpo Forestale di Vigilanza Ambie ...