Guardia di Finanza: sequestrate opere d’arte all’imprenditore Giuseppe Barletta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Intestazione fittizia e ricettazione: GdF sequestra reperti archeologici e quadri d’autore (tra cui opere di Dalì e Warhol) per un valore di 450mila euro nell’abitazione milanese dell’imprenditore casertano Giuseppe Barletta. 18 reperti archeologici e 78 tra quadri e sculture d’autore (dal valore complessivo di 450mila euro) sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta … Leggi su 2anews

