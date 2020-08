Gli anticorpi che diventeranno farmaci anti-Covid: "Un'iniezione proteggerà per 6 mesi" (Di mercoledì 5 agosto 2020) In attesa del vaccino, arriveranno anticorpi monoclonali capaci di combattere il Covid. Ad affermarlo sulle pagine di ‘QN’ è Rino Rappuoli, coordinatore del MAD (Monoclonal antibody Discovery) Lab di Toscana Life Sciences, a Siena, nonché chief scientist e head external R&D di GSK Vaccines.L’annuncio è arrivato qualche giorno fa: il team di Rappuoli ha individuato tre anticorpi estremamente potenti contro Sars-CoV-2. Uno soltanto arriverà al traguardo e sarà trasformato in farmaco. Sugli anticorpi monoclonali, Rappuoli spiega: “Gli anticorpi monoclonali ... vengono usati per curare i tumori e malattie autoimmuni. Nei laboratori di Siena li ... Leggi su huffingtonpost

Uno soltanto arriverà al traguardo e sarà trasformato in farmaco. Sugli anticorpi monoclonali, Rappuoli spiega: “Gli anticorpi monoclonali [...] vengono usati per curare i tumori e malattie autoimmuni ...

