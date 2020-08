Giorgio Mastrota non si sposa più: saltano le nozze (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giorgio Mastrota non si sposa più. Il conduttore, che aveva programmato le nozze con la compagna per settembre, non giurerà amore eterno alla compagna Floribeth Gutierrez, almeno per ora. L’ex di Natalia Estrada ha rivelato di aver annullato il matrimonio in attesa che l’emergenza sanitaria termini, per sposarsi senza mascherine e in totale sicurezza. “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso – ha confessato Mastrota a DiPiùTv -. Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto”. La data della cerimonia non è stata ancora fissata, ma sarà di sicuro in Municipio. “Ci sposeremo in ... Leggi su dilei

