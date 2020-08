Francesca Pascale e Paola Turci, scatta la scintilla: baci in barca (Di mercoledì 5 agosto 2020) Spunta una foto che ritrae Francesca Pascale e Paola Turci scambiarsi un bacio durante una gita in barca. La relazione tra Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, e la cantautrice Paola Turci fa parlare ormai da settimane. Il settimanale Oggi aveva definito il rapporto tra le due come “un’amicizia molto speciale”. Proprio il settimanale, nel prossimo numero in uscita domani, ha pubblicato una foto che ritrae le due mentre si scambiano un bacio durante una gita in barca. Le due infatti stanno trascorrendo qualche giorno insieme in Cilento. Ora toccherà alle due donne, se vorranno, ufficializzare la loro relazione. Quel che è certo è ... Leggi su bloglive

msarigu72 : Il @Corriere nella sezione 'moda' pubblica un 'articolo' in cui si parla delle vacanze di Francesca Pascale in un… - njennasmeh : Ma Paola Turci e Francesca Pascale? - occhio_notizie : Cose ne penserà il Cavaliere? - pier2856 : RT @MaxDelPapa: Ma proprio la paola turci di sofri, lotta continua, don ciotti, il sindaco lucano ecc.? Quella a sinistra di fiorella manno… - fraversion : dopo mesi di indiscrezioni, il settimanale Oggi pubblica gli scatti del bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci.… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale Francesca Pascale e l'accordo milionario con Silvio Berlusconi: non posso tornare alla vita di prima Il Tempo Francesca Pascale e Paola Turci, ecco i baci sullo yacht

