Dopo 'Temptation Island' Antonella Elia pizzicata in spiaggia con Pietro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è un addio o no? Dopo 'Temptation Island' sono usciti separati, ma il settimanale 'Chi' li ha pizzicati in una spiaggia libera di Santa Severa a Roma, ... Leggi su tgcom24.mediaset

infoitcultura : Valeria e Ciavy dopo Temptation Island: la segnalazione - infoitcultura : Temptation Island Valeria e Ciavy, clamorosa indiscrezione: è successo dopo il programma - infoitcultura : Ciavy e Valeria: ritorno di fiamma dopo Temptation Island? Gli indizi - Notiziedi_it : Ritorno di fiamma di Ciavy e Valeria dopo Temptation Island? Gli indizi - TheBernardini : Visto che la signora si ostina a ribattere, faccio quello che volevo fare dopo il pezzo su Temptation Island, cioè… -