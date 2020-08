Dodecà, sull’isola azzurra il primo supermercato ecosostenibile e plastic free (Di mercoledì 5 agosto 2020) di Marco Milano Al via la nuova avventura commerciale sull’isola azzurra dei tre nuovi supermercati EDLP, per “una shopping experience differente”. Apre sulla terra dei Faraglioni il primo store Dodecà format EDLP del gruppo Multicedi. Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, su una superficie di settecento metri quadrati vedrà al lavoro ventisei addetti alla vendita. Lo store, che sorge in un luogo di un punto vendita ex-Decò, completamente ristrutturato è stato concepito nel rispetto dei principi ecosostenibili, come il plastic free, ed è dotato, inoltre, di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona, inserendosi così in modo armonico con l’ambiente circostante. ... Leggi su ildenaro

