“Disgraziati, mi hanno stravolto”. Luca Onestini, da loro (ma soprattutto da lei) non se lo aspettava (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Onestini pubblica spontaneamente molto di sé sui social. In questo caso si parla di Instagram, luogo in cui il 27enne ha intessuto forti legami con il suo pubblico. Non poteva certamente tirarsi indietro dal condividere anche la sua ultima vicissitudine derivata da Le Iene. La redazione de Le Iene, questa volta pare essersi macchiata di una burla andata a segno veramente veramente bene. La povera, ignara vittima è proprio lui, Luca Onestini. Ma chi la fa l’aspetti, perché tempo fa era stato lui a collaborare con il noto show Mediaset, sempre per uno scherzo che ai tempi fu messo in atto nei confronti di Ivana Mrazova. Luca e la sua insegnante di fitness distesi a letto e beccati da Ivana… rimembrare la scenata di gelosia epocale della Mrazova è ... Leggi su caffeinamagazine

