Di Maio-Di Stefano: la coppia comica della Farnesina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ieri Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, su Twitter ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a Beirut. Manifestando però la sua solidarietà ai "libici". L'esponente grillino, sommerso da critiche e ironie, ha poi corretto il cinguettio dicendo di aver "sbagliato a scrivere". Ma forse il problema è proprio che alla Farnesina cinguettano troppo, ma concretizzano poco. Evidentemente, per entrare al ministero degli Esteri, guidato da questa specie di Franco e Ciccio che è la coppia Manlio Di Stefano-Luigi Di Maio, non conta neppure conoscere la geografia. Giancristiano Desiderio, 5 agosto 2020

