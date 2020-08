Crollano pezzi del soffitto durante la messa: prete fugge (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il video pubblicato sui social mostra la dramma di alcuni fedeli e del sacerdote che, a Beirut, stava celebrando una messa proprio durante gli attimi terribili dell'esplosione al porto. Nel video si ... Leggi su leggo

Il video pubblicato sui social mostra la dramma di alcuni fedeli e del sacerdote che, a Beirut, stava celebrando una messa proprio durante gli attimi terribili dell'esplosione al porto. Nel video si v ...

Come non affrontare una crisi. La JP Industries è al capolinea

È notizia della scorsa settimana il cambio di nome e la messa in liquidazione della JP Industries di Fabriano, l’impresa che nel dicembre 2011 aveva rilevato il settore elettrodomestici della ex Anton ...

