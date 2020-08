Covid, il virologo Bassetti: «Chi parla di seconda ondata fa terrorismo, finitela di diffondere paura» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «I numeri ci danno una dimensione decisamente diversa del fenomeno». Sono le parole del virologo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ad Agorà Estate. I risultati dell’indagine sulla sieroprevalenza indicano un avvenuto contatto col Covid nel 2,5% della popolazione: in pratica, quasi 1,5 milioni di italiani. Il virologo Bassetti: «Tutti i numeri vanno ricalcolati» «Si tratta di una infezione con una contagiosità più alta rispetto all’influenza stagionale ma con un letalità per gli infetti decisamente inferiore ai numeri riportati. Se pensiamo che tutti i 35mila decessi in Italia siano tutti legati al Covid – e sarà tutto da dimostrare – ... Leggi su secoloditalia

