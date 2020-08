Cos'è il nitrato d’ammonio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Esplosione a Beirut, le immagini sul web (e la tv sonnecchia) Esplosioni a Beirut, le immagini virali sul web Cos'è il nitrato d'ammonio? Il nitrato d ammonio è un composto chimico, la cui formula chimica è NH4NO3, utilizzato solitamente in agricoltura, come fertilizzante. Usato anche a livello industriale, si può ricorrere a questo composto anche nella produzione di due esplosivi: l’ammonal e l’Anfo (Ammonnium Nitrate Fuel Oil), oltre che essere il componente attivo che del ghiaccio istantaneo. è stato usato anche nelle miniere come esplosivo, ma anche per scopi militari e per atti di terrorismo. Il nitrato d'ammonio è il sale dell'ammoniaca con ... Leggi su blogo

