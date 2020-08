Concorsi scuola 2020, boom di domande: più della metà over 40, 11 candidati per ogni posto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Concorsi scuola, boom di domande per partecipare. È il tentativo di agguantare il «posto fisso»: riuscirà a realizzare questo sogno soltanto un precario o un giovane laureato su undici. Tutti gli altri candidati si metteranno in fila in graduatoria. Numeri record per le prove ordinarie: oltre 76mila richieste di partecipazione per l’infanzia e la primaria, più di 430mila per medie e superiori. I posti a bando però sono soltanto 45.863. «La domanda di partecipazione è molto alta. Un dato facilmente spiegabile: c’era molta attesa perché da troppo tempo i Concorsi si svolgono a singhiozzo», ha affermato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. leggi anche ... Leggi su urbanpost

