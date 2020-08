Camera, Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni dopo gli insulti a Carfagna e Bartolozzi (Di mercoledì 5 agosto 2020) E alla fine, per Vittorio Sgarbi, è arrivata la sospensione dall’Aula. Il presidente della Camera Roberto Fico, su Twitter, ha annunciato la decisione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio di sanzionare con 15 giorni di sospensione il vulcanico critico d’arte, per gli insulti rivolti alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi. L’Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso – all’unanimità – di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli insulti, rivolti alla vicepresidente Carfagna e alla deputata Bartolozzi.Le regole del vivere civile vanno ... Leggi su open.online

