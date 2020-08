Bordalás: “Errore di Molina? Può capitare, non meritavamo un finale di stagione così” (Di giovedì 6 agosto 2020) José Bordalás, tecnico del Getafe, in conferenza stampa ha commentato la sconfitta contro l’Inter: “Peccato per la sconfitta, la squadra aveva interpretato la partita in maniera fenomenale. Sono orgoglioso di questi ragazzi, avessimo segnato il rigore la partita avrebbe potuto anche cambiare. Non voglio incolpare nessuno. Adesso dobbiamo riposarci. L’errore di Molina? Non bisogna incolparlo, può capitare di sbagliare un rigore ma non meritavamo un finale di stagione così”. Foto: Marca L'articolo Bordalás: “Errore di Molina? Può capitare, non meritavamo un finale di stagione così” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

