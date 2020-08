Bisceglie, sedicenne pestato a sangue dal branco. Arrestati e collocati in comunità sei minorenni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sei giovanissimi di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati Arrestati per il brutale pestaggio di un sedicenne Trani. Avvenuto la sera del 2 giugno scorso nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Oltre ai sei minori altri sette maggiorenni erano finiti in manette il 29 giugno. Pestaggio di un 16enne a Bisceglie, 6 arresti I sei giovani sono stati collocati in una comunità per minori. Anche questi ultimi, come i complici più grandi, sono accusati di concorso in minacce gravi. Lesioni gravi pluriaggravate. Porto ed utilizzo di armi ed oggetti di offesa. L’aggressione, feroce ed immotivata, avvenne per motivi banali alle 22 del 2 giugno. Ben quattordici giovani picchiarono il sedicenne tranese, colpendolo pericolosamente anche in zone vitali. ... Leggi su secoloditalia

