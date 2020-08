“Al posto di Paolo Bonolis”. Colpo basso per il conduttore, la storica trasmissione non sarà più sua (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il settimanale ‘Chi’ ha sganciato una vera e propria bomba su uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani: ‘Scherzi a parte’. La divertente trasmissione non dovrebbe essere più condotta da Paolo Bonolis, che dovrebbe quindi essere sostituito. Si tratta ovviamente ancora di rumors e mancano comunicazioni ufficiali da parte dei produttori. Intanto, si è comunque già al lavoro per la realizzazione degli scherzi che saranno poi mandati in onda durante le varie puntate. E nella rubrica ‘Chicche di gossip’, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche riferito chi potrebbero essere i successori del popolare presentatore. Infatti, sarebbe il duo comico Pio e Amedeo a condurlo. ‘Chi’ ha ricordato che in una precedente intervista i due dissero a ‘Radio 105’ ... Leggi su caffeinamagazine

