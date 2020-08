A Beirut s'è trattato di un attacco nucleare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fonti: Al Masdar News " Veterans Today " South Front The media in the west claiming that this massive nuclear like explosion is from 'fireworks' NO THE HELL IT WAS NOT! My heart is so heavy '"" ... Leggi su alessandriaoggi.info

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - GiuseppeConteIT : Le terribili immagini che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il popolo libanese.… - BentivogliMarco : (Sottosegretario agli Esteri). C'e' poco da ridere, chi ha passato anni sui libri o a faticare in fabbrica o in ca… - RossiMargo : RT @agenzia_nova: Un'anziana signora suona al pianoforte nella sua casa devastata. Immagini che stanno facendo il giro del mondo #Beirut #L… - Ilsaggiopetty : RT @ecdelre: ???? ???? #Beirut Stiamo predisponendo, come @ItalyMFA - @cooperazione_it nel quadro del Meccanismo EU ????di Protezione Civile e co… -