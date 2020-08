Whatsapp, in arrivo messaggi che si auto-distruggono: ecco come e quando (Di martedì 4 agosto 2020) Whatsapp, ulteriori novità in arrivo: messaggi che si auto-distruggono dopo una settimana, ecco quale sarebbe l’obbiettivo dell’aggiornamento. Pare che sia in arrivo l’ennesima novità su Whatsapp: secondo il sito WABetainfo, l’ultimo aggiornamento beta per Android (la versione 2.20.197.4) prevede l’introduzione dei “messaggi in scadenza”, messaggi che si autodistruggono una settimana dopo essere stati inviati. Gli … Leggi su viagginews

