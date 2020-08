UBI, Messina (Intesa) conferma preferenza per Micciché nel ruolo di Ad (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call, commentando le recenti indiscrezioni di stampa, ha espresso la sua preferenza per la nomina di Gaetano Micciché alla guida di UBI Banca, in sostituzione di Victor Massiah, che ieri ha formalmente presentato le sue dimissioni, alla luce dei risultati dell’OPAS. Messina ha spiegato che, per la “scelta della persona che dovrà prendere le redini del Gruppo UBI fino all’incorporazione è importante individuare una figura di prestigio, che non debba dimostrare la sua importanza, ma abbia già dimostrato di saper guidare operazioni complesse“. “Credo che a questo identikit corrisponda la figura di Gaetano Micchichè”, ha detto Messina, spiegando ... Leggi su quifinanza

