TPI FEST 2020, il best off delle tre serate | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 la Piazza del Comune di Sabaudia è stata la location della seconda edizione del TPI FEST! una voce libera e senza padroni, il FESTival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio. Nel VIDEO del best off ci sono le immagini delle tre serate, con i tre temi diversi che sono stati trattati: 1. Lombardia, paziente zero; 2. Il virus che uccide. Tra realtà e propaganda; 3. Magistratura sotto inchiesta. Protagonisti del FESTival sono stati alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Andrea Orlando a Luca Palamara, passando per ... Leggi su tpi

tortovin1953 : RT @Miti_Vigliero: Fallisci nel tuo lavoro? Che tu sia magistrato, giornalista, soubrette, dj, opinionista, scrittore mancato, editore chia… - AleSalvi12 : RT @Miti_Vigliero: Fallisci nel tuo lavoro? Che tu sia magistrato, giornalista, soubrette, dj, opinionista, scrittore mancato, editore chia… - michtrim : RT @Miti_Vigliero: Fallisci nel tuo lavoro? Che tu sia magistrato, giornalista, soubrette, dj, opinionista, scrittore mancato, editore chia… - RunPierwork13 : RT @Miti_Vigliero: Fallisci nel tuo lavoro? Che tu sia magistrato, giornalista, soubrette, dj, opinionista, scrittore mancato, editore chia… - GiovannaBarresi : RT @Miti_Vigliero: Fallisci nel tuo lavoro? Che tu sia magistrato, giornalista, soubrette, dj, opinionista, scrittore mancato, editore chia… -