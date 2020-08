Stelle cadenti: l’imbarazzo grillino per i segreti di Conte (Di martedì 4 agosto 2020) Nessuno parla. E così il mistero sugli atti del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Coronavirus si infittisce. Bocche cucite dal MoVimento CinqueStelle, cresciuto a pane e trasparenza e una volta abbuffatosi, chissenefrega delle scatolette di tonno e della franchezza nei confronti dei “cittadini”. “Per ora non rilascio interviste perché la situazione è delicata”, ci dice il deputato 5Stelle, Mattia Fantinati, in merito ai documenti del governo top secret sul Covid. E, naturalmente, rispettiamo la volontà del pentastellato. Una vicenda non solo misteriosa ma anche inquietante a sentire la risposta data agli avvocati della Fondazione Einaudi dai legali di Palazzo Chigi, che così spiegano i motivi della “segretezza”: “L’emergenza non è finita, pertanto la ... Leggi su ilfogliettone

