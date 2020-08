Smart Working: Landini messo al tappeto da Telese e Parenzo (Di martedì 4 agosto 2020) di Savino Balanzo. Qualche giorno fa il Segretario Generale della CGIL era ospite di In Onda, su La7, e tra le varie questioni è venuta fuori la storia dello Smart Working. Con la probabile volontà di stuzzicare e di provocare, Telese e Parenzo hanno lanciato un servizio che provava a descrivere questa modalità di lavoro come una figata fotonica, raccontando di una lavoratrice che ogni mattina ha la possibilità di lavorare direttamente dalla spiaggia, da Fregene (contenta lei…), col suo laptop e il cappuccino in riva al mare. Insomma, ne veniva fuori uno sballo siderale e noi tutti ad aspettare che Landini dicesse qualcosa, un po’ come Nanni Moretti, quando urlava davanti alla TV, sperando che D’Alema dicesse qualcosa di sinistra. Degli illusi, noi ... Leggi su ilparagone

AlbertoBagnai : Interessante questo utente iscrittosi a febbraio solo per esaltare in modo emozionale e acritico i grandi benefici… - mante : “Le aree delle città colpite dallo smart working' - CottarelliCPI : Oggi c’è chi motiva il prolungamento dello stato di emergenza con la necessità di consentire lo smart working agli… - OfferteLavoroTO : Estate e bollette energetiche: ridurre i consumi tra smart working e condizionatori - Ale79Friul : RT @AlbertoBagnai: Interessante questo utente iscrittosi a febbraio solo per esaltare in modo emozionale e acritico i grandi benefici dello… -