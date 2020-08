Siviglia Roma, l’arbitro della partita sarà l’olandese Björn Kuipers (Di martedì 4 agosto 2020) Siviglia – Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, è stata affidata all’arbitro olandese Björn Kuipers L’Uefa ha deciso di affidare Siviglia – Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, all’arbitro olandese Björn Kuipers. Il match, in gara secca, è in programma giovedì 6 agosto 2020 alle 18:55. Ecco la designazione completa: Assistente 1: Sander van Roekel (NED) Assistente 2 : Erwin Zeinstra (NED) Quarto uomo: Serdar Gözübüyük (NED) VAR: Pol van Boekel (NED) Assistente VAR: Dennis Higler (NED) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

