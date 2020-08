Sicilia: ok I Commissione Ars a ddl per nubifragio Palermo (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Via libera della I Commissione Ars al disegno di legge per il risarcire i danni provocati dall’alluvione che il 15 luglio ha colpito la città di Palermo. Il testo passerà adesso all’esame della Commissione Bilancio per la verifica delle relative coperture finanziarie. “Quasi tutti i componenti della Commissione hanno sostenuto la proposta Pd consapevoli della necessità di varare misure urgenti per risarcire, nei limiti delle risorse disponibili, quanti hanno subito danni a veicoli o immobili – spiegano i componenti dem della Commissione Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici – Al testo originario abbiamo voluto aggiungere un emendamento che chiarisse le modalità di erogazione delle somme, ... Leggi su calcioweb.eu

